Mavenir, der branchenweit führende End-to-End-, cloudbasierte Netzwerk-Softwareanbieter für CSPs, hat eine Geschäftspartnerschaft mit Turkcell, dem führenden türkischen digitalen Betreiber, angekündigt. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam OpenRAN vRAN innerhalb der Turkcell-Gruppe zunächst auf ihrem Heimatmarkt, der Türkei testen und einsetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200227006039/de/

Die Partnerschaft wird direkt mit voll containerisierten CU/DU und Open FH mit Split 7.2 in der Erprobung und bei geplanten Einsätzen beginnen, was ein Novum in der Branche sein wird. Die virtuelle RAN-Lösung wird in der Telco-Cloud von Turkcell bereitgestellt und es wird der erste Workload sein, der in der Edge-Cloud von Turkcell live gehen wird.

Die innovative, preisgekrönte OpenRAN vRAN-Lösung von Mavenir zentralisiert die Basisbandverarbeitung in Cloud-basierten virtualisierten Basisbandeinheiten (virtualized Baseband Units, vBBU) und nutzt die Fronthaul-Funktionalität über Ethernet zwischen vBBU und mehreren ferngesteuerten Funkeinheiten (Remote Radio Units, RRU). Die Mavenir vRAN-Architektur und -Plattform können sowohl 4G als auch NSA- und SA-Implementierungen von 5G NR unterstützen.

Mikael Rylander, SVP/GM Radio Access Products, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Turkcell, einem Vordenker für OpenRAN, und stellen damit erneut unter Beweis, dass OpenRAN-Lösungen ein entscheidender Schritt zur Erweiterung der Versorgungsbasis und zur Erhöhung der Sicherheit für künftige Mobilfunknetze sind."

Dank offener Schnittstellen bietet die Lösung ausreichend Flexibilität, um verschiedene Bereitstellungsszenarien zu unterstützen, einschließlich Funktionstrennung 2 für Unternehmen und Trennung 2 und 7 für Makrozellen. Außerdem kann sie massive MIMO, Edge-Mikrodienste und Network Slicing für 5G NR unterstützen.

Gediz Sezgin, Turkcell CTO erklärte: "Bei Turkcell haben wir in unserem mobilen Kernnetzwerk mehr als 60 Virtualisierung erreicht. Wir nutzen bereits die Vorteile der Virtualisierung und sind bereit, die Möglichkeiten der Virtualisierung in Verbindung mit offenem RAN für den nächsten Schritt in der Entwicklung von Turkcells Radio Access Network (RAN) zu erweitern. Mit seiner umfassenden Erfahrung und Expertise im Bereich der RAN-Technologien und der Netzwerkvirtualisierung wird Turkcell einen großen Beitrag zur Innovation im offenen vRAN auf dem Weg zum 5G-Zeitalter leisten. Wir freuen uns darauf, diesen Weg einzuschlagen und anzuführen."

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige End-to-End-, Cloud-basierte Netzwerk-Softwareanbieter der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Software-Netzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, indem er ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur anbietet. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Möglichkeiten, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com.

Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200227006039/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir PR

NA-Loren Guertin

MatterNow

EMEA-Kevin Taylor

GlobalResultsPR