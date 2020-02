Taipeh (ots/PRNewswire) - Avalue Technology Inc. (https://www.avalue.com.tw/) (TAIEX: 3479-TW), ein weltweit tätiger Anbieter industrieller PC-Lösungen (https://www.avalue.com.tw/products) und Gesellschafter der Intel® Internet of Things Solutions Alliance, führt intelligente Transportsysteme ein. Künftig sind intelligente Transportentwicklungsprozesse, integrierbare und Multistabilitätsprodukte mit schnellerem Datentransfer und beschleunigten Analyseraten sowie mit größerer Stabilität und höherer Robustheit erforderlich, um den zunehmend komplexen Bedürfnissen gerecht zu werden. Avalue bietet eine Vielzahl integrierter intelligenter Transportlösungen für Branchen, die auf Kraftfahrzeugtransport, Schienenverkehr oder Seeverkehr angewiesen sind. Alle Produktreihen umschließen den öffentlichen Nahverkehr, ein dynamisches Businfo-System, die eBus-Komplettlösung, ein Echtzeit-Verkehrsinformationssystem, ein intelligentes Taxieinsatzsystem, Lkw-Fuhrpark-Management, einen intelligenten Müll-Sammelwagen, Fahrermüdigkeitswarner und eine intelligente Systemarchitektur für Busbahnhöfe. Vom Einsteigerprodukt bis zur Spitzenlösung können nicht nur Kosten gespart, sondern auch die Markteintrittsziele schneller realisiert werden, was mehr Umsatz und höhere Rentabilität bedeutet.Zu den einzigartigen Merkmalen von Avalues intelligenten Transportsystemen zählen:Personalisierungen und modulare Designs, mehrere Erweiterungsports für mehr AnwendungenAnwender können CPU und Chipsatz entsprechend der gewünschten Anwendungen bzw. des Budgets wählen. Haupt- und Zusatzplatine können durch eine IET-Konzeptschnittstelle (intelligente Erweiterungstechnologie) miteinander verbunden werden. Dank einfacher Montage und Ausbaufähigkeit können Kundenbedürfnisse binnen kürzester Zeit erfüllt werden. Das IET-Modul ist ein 80-poliger Steckverbinder mit mehreren Signalen auf der Systemplatine, die für unterschiedliche Anwendungen mit verschiedenen IET-Modulen verbunden werden kann. Wenn Kunden beispielsweise mehr PoE-Portanforderungen haben, können Sie das AUX-M04 IET-Modul für eine schnelle Erweiterung der PoE-Ports wählen, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.Eine robuste Bauweise für extreme UmgebungsbedingungenDie robuste Bauweise kann starker Vibration oder Stößen standhalten und auch bei extremen Witterungsverhältnissen den normalen Betrieb fortsetzen.Das hervorragende Leistungsmanagement, der weite Eingangsspannungsbereich und der niedrige Stromverbrauch können effektiv Überspannung und Überhitzung des Produkts vermeiden sowie die Batterielebensdauer des Fahrzeugs schützen bzw. verlängern.Zuverlässige Militär- und NavigationszertifizierungenDie Zuverlässigkeit und Stabilität des Produkts wurden durch industrielle Tests zur Produktqualität bestätigt. Anti-Vibrations- und Anti-Shock-Tests wurden nach MIL-STD-810G der US-Armee, E-MARK (E13), ISO-7637-2, EN50155, EN45545, EN50121 und IEC 60945 bestanden.Mehrere integrierte KommunikationsdiensteDie intelligenten Transportsysteme von Avalue unterstützen verschiedene Kommunikationsanforderungen, wie z. B. 3G, 4G, 5G, WI-FI, Bluetooth und GPS. Darüber hinaus können leistungsstarke Datenübertragungen und Berechnungen durchgeführt werden.Durch Avalues ausgiebige Erfahrung mit Branchenintegration und seine professionellen Dienstleistungen konnten mehrere vertikale Industrien erfolgreich miteinander verbunden werden. Die exzellente Produktleistung gestaltet die Entwicklung von intelligentem Transport sicherer, intelligenter und zuverlässiger.Link zum Video über das Transportsystem von Avalue:https://youtu.be/p1sNp4ajG8cLink zu den Produkten vom Avalue Transportsystem: https://www.avalue. (https://www.avalue.com.tw/products/Industrial-Computer/Transportation-System_64)com.tw/products/Industrial-Computer/Transportation-System_64 (https://www.avalue.com.tw/products/Industrial-Computer/Transportation-System_64)Link zur Webseite des intelligenten Transportsystems von Avalue:https://transportation.avalue-solutions.com/en Besuchen Sie für weitere Informationen zu Produkten von Avalue www.avalue.com.tw (http://www.avalue.com.tw/) oder kontaktieren Sie das Vertriebsteam unter sales@avalue.com.tw.Informationen zu Avalue Technology (http://www.avalue.com.tw/)Avalue Technology (https://www.avalue.com.tw/) (TAIEX: 3479-TW) ist ein Hersteller von professionellen industriellen Computern (https://www.avalue.com.tw/Products), der sich für die Entwicklung von x86 und RISC-Architekturprodukten engagiert, einschließlich Industrial & Embedded Motherboard (https://www.avalue.com.tw/products/Industrial-%26-Embedded-Motherboard_12), industrielle Computer (https://www.avalue.com.tw/products/Industrial-Computer_13), Panel PC (https://www.avalue.com.tw/products/Panel-PC_14), System On Module (https://www.avalue.com.tw/products/System-On-Module_15), POS-Terminal (https://www.avalue.com.tw/products/POS-Terminal_16), Tablet (https://www.avalue.com.tw/products/Tablet_19), Software (https://www.avalue.com.tw/products/Software_18) und verschiedenen IOT-fähigen Produkten (https://www.avalue-solutions.com/). Avalue (http://www.avalue.com.tw/) bietet außerdem sein Fachwissen zu PUB-/Assembler-/BIOS-Versionskontrolle sowie umfassenden Kundendienst an. Avalue (http://www.avalue.com.tw/) ist nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004 und LHASAS 18001:2007 zertifiziert und bietet seinen Kunden Garantien für sämtliche Geschäftsbereiche. Avalue (http://www.avalue.com.tw/) hat seinen Hauptsitz in Taiwan und betreibt globale Tochtergesellschaften in Shanghai, New Jersey, Kalifornien und Tokio. Darüber hinaus verfügt Avalue (http://www.avalue.com.tw/) Technology über ein weit gefächertes Vertriebsnetz, über das Kunden in der ganzen Welt betreut werden.Pressekontakt:Avalue Technology Inc.Tel.: +886-2-8226-2345E-Mail: pr@avalue.com.twOriginal-Content von: Avalue Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134384/4532880