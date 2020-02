Seoul Robotics demonstriert den von Velodyne Lidar ausgerüsteten Level-5-Kontrollturm (Level 5 Control Tower), um eine sichere und effiziente Automatisierung des Logistikgeländes am Velodyne-Stand zu ermöglichen

Velodyne Lidar, Inc. (Stand #6091) wird in Zusammenarbeit mit Seoul Robotics auf der MODEX 2020 in Atlanta vom 9. bis 12. März vorführen, wie seine intelligenten, leistungsstarken Lidar-Lösungen die Automatisierung und Sicherheit in den Bereichen Fertigungs- und Lieferketten-Lösungen vorantreiben. Velodyne wird Lidar-Sensoren vorstellen, die in der Robotik, bei fahrerlosen Transportsystemen (Automated Guided Vehicles, AGV), Gabelstaplern und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden können. Velodyne-Lidar-Lösungen können die industrielle Automatisierung, das Materialhandling, das Geländemanagement und den Betrieb von Distributionszentren verbessern.

The Seoul Robotics Level 5 Control Tower solution, powered by its proprietary AI engine, SENSR, is optimized and available commercially to process Velodyne's rich and reliable 3D data. (Graphic: Seoul Robotics)

An seinem MODEX-Stand präsentiert Velodyne den Puck 32MR, einen Lidar-Sensor, der ein datenreiches Bild erzeugt und Objekte mit geringem Reflexionsvermögen in einer Entfernung von 120 Metern erkennen kann. Der Sensor ist für eine hervorragende Leistung im Innen- und Außenbereich optimiert und arbeitet unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Durch die Kombination von hochauflösender 3D-Wahrnehmung mit einem breiten vertikalen Sichtfeld erkennt der Puck 32MR Zebrastreifen, Bordsteine ??und Hindernisse in Lagergassen präzise und ermöglicht so eine sichere und effiziente Navigation in Straßen-, Gewerbe- und Industrieumgebungen.

Velodyne wird außerdem Velarray hervorheben, eine leistungsstarke Sensorlösung, die die automatisierte Sicherheit erheblich verbessert. Dank seines kleinen, einbettbaren Formfaktors lässt sich der Sensor nahtlos in eine Vielzahl von Industrie- und Roboteranlagen integrieren. Velarray erzeugt ein zuverlässiges Richtungsbild, ob bei Tag oder Nacht.

"Da die Anforderungen an die Effizienz und Sicherheit der Lieferkette steigen und sich weiterentwickeln, hilft die Lidar-Technologie den Unternehmen dabei, ihre Produktions- und Logistikleistung erheblich zu verbessern", sagte Jon Barad, Vice President Business Development bei Velodyne Lidar. "Die Lieferkettensysteme müssen weiterhin intelligenter und sicherer, effizienter und weiter automatisiert werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden sich Unternehmen an Lidar, die eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung der nächsten Generation von Fertigungs- und Lieferkettenlösungen spielen."

Am MODEX-Stand von Velodyne wird Seoul Robotics die Vorteile und Anwendungen der Level-5-Kontrollturm-Lösung demonstrieren, die von seiner proprietären KI-Engine, SENSR, angetrieben wird, die für die Verarbeitung der umfangreichen und zuverlässigen 3D-Daten von Velodyne optimiert und im Handel erhältlich ist. Seoul Robotics verwendet künstliche Intelligenz (KI) zur Erkennung, Zählung, Klassifizierung und Verfolgung von Objekten in Echtzeit. Das Unternehmen kann den Standort, die Koordinaten, die Geschwindigkeit und die Richtung von Objekten genau verfolgen und ihren Weg vorhersagen, wie z. B. bei Fahrzeugen und Personen in einem Distributionszentrum oder einem Fertigungs- und Logistikbetrieb.

"Da Fahrzeuge und Materialflussausrüstung in Logistikgeländen und Distributionszentren zunehmend automatisiert werden, muss die Industrie parallel dazu eine stabile und sichere Betriebsumgebung entwickeln und bereitstellen. Damit werden bekannte Herausforderungen bei Fahrzeugen und Ausrüstung, wie z. B. tote Winkel und Okklusion, gelöst, um die versprochene Effizienz und Wirtschaftlichkeit erfolgreich zu realisieren", sagte David Han, Managing Director für North America Global Automotive bei Seoul Robotics. "Der mit Velodyne-Lidar ausgestattete Level-5-Kontrollturm ermöglicht genau das eine stabile und kostengünstige infrastrukturbasierte Wahrnehmungslösung, die die Bewegung automatisierter und konventioneller Fahrzeuge innerhalb des gesamten Geländes effizient und sicher überwacht und steuert."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über Seoul Robotics

Seoul Robotics ist ein Unternehmen für 3D-Wahrnehmungs-KI, das sich auf Lidar-Wahrnehmungslösungen spezialisiert hat, die durch seine proprietäre und vielseitige SENSR-Wahrnehmungsplattform-Suite unterstützt werden. Seoul Robotics mit Sitz in Seoul, Südkorea, und einer US-Niederlassung in Ann Arbor, Michigan, arbeitet weltweit an der Entwicklung für Kunden und Projekte in den Bereichen ADAS/AV, Sicherheit, Intelligente Fabrik und Logistik sowie Robotik. Seoul Robotics arbeitet mit Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette zusammen darunter Lidar-Hersteller, globale Automobil- und Industrie-OEMs sowie Tier-1- und Tier-2-Zulieferer, Ingenieurbüros und Regierungskunden um Wahrnehmungslösungen voranzutreiben, die Roboter intelligent machen. Besuchen Sie www.seoulrobotics.org für weitere Informationen.

