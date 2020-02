Die Verbreitung des Coronavirus hat an den Märkten in den vergangenen Tagen tiefe Spuren hinterlassen. Investorenlegende Warren Buffett hat seine ganz eigene Art, mit der neuen Belastung umzugehen.? Sorgen um Virus lassen Börsen abstürzen? Coronavirus "beängstigendes Zeug"? Buffett sieht EinstiegszeitpunktDas Coronavirus könnte dem längsten Bullenmarkt der Geschichte den Garaus machen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit tendieren die Aktienmärkte nach unten. Nachdem der ...

