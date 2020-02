NÜRNBERG (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund einer ausstehenden Erholung der Konjunktur in Deutschland gibt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für Februar bekannt. Volkswirte erwarten eine stark abgeschwächte Frühjahrsbelebung - auch wegen der Unsicherheit, die von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs ausgeht.



Unter anderem das Münchener Ifo-Institut sieht eine deutliche Zurückhaltung bei der Besetzung von Stellen in der Wirtschaft. Auch der Stellenindex BA-X der Bundesagentur weist eine geringere Zahl offener Stellen aus. Diese ist allerdings im längerfristigen Vergleich noch immer auf sehr hohem Niveau.



Die Bundesagentur sieht allerdings im Mangel an Fachkräften derzeit das größte Wachstumshemmnis. Dies trifft besonders auf öffentliche Dienstleistungen wie Alten- und Krankenpflege sowie Personal in Kindereinrichtungen zu.



Im Januar waren in Deutschland der Statistik der Bundesagentur zufolge insgesamt 2,425 Millionen Menschen ohne Job, rund 200 000 mehr als im Dezember und 20 000 mehr als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 5,3 Prozent./dm/DP/fba