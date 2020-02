Der Preise für eine Feinunze Gold ist in den vergangenen 12 Monaten deutlich gestiegen. Das Edelmetall konnte auf Basis des USD von unter 1.270,00 auf über 1.650,00 je Feinunze zulegen. Im Vergleich dazu stieg der Wert umgerechnet in EUR von unter 1.150,00 auf über 1.500,00. Auf Sicht von zehn Jahren legte der Preis der Feinunze Gold in USD um 48,18% zu und in EUR sogar um 83,00%. Als Angst-Indikator spricht diese Preisentwicklung eine deutliche Sprache. Für Investoren ist es also empfehlenswert, sich mit der Wertschöpfungskette von Gold zu beschäftigen.

