Wien (ots/PRNewswire) - Einer der ersten europäischen Kunden von Yardi expandiert weiter und setzt dabei auf Property-Management-Lösungen für Wohnimmobilien und Studentisches WohnenDie österreichische Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. emittiert und verwaltet Immobilienfonds nach dem österreichischen Immobilien-Investmentfondsgesetz. In seinem Kerngeschäft, das die Verwaltung eines gewerblichen Immobilienportfolios umfasst, setzt das Unternehmen seit 2007 auf eine Yardi-Plattform. Nun hat sich Raiffeisen dazu entschlossen, die Zusammenarbeit auf Wohnimmobilien mit dem Schwerpunkt Studentisches Wohnen und Micro-Living auszuweiten.Den Anfang macht Raiffeisen bei Wohnobjekten mit der Einführung von Yardi Voyager® Residential. Auf dieser Plattform (https://www.yardi.de/markets-we-serve/residential-property-market/student-housing/) wird ihr erstes Micro-Living-Objekt verwaltet. Im Jahr 2020 ist ein weiteres Rollout bei einem niederländischen Studentenwohnheim geplant."Wir sind sehr stolz auf die langjährige Geschäftsbeziehung mit der Raiffeisen und das gegenseitige Vertrauen, das wir in dieser Zeit aufgebaut haben", sagt Neal Gemassmer, Vice President International bei Yardi. "Wir setzen alles daran, ein stabiler, flexibler und zuverlässiger Technologiepartner für die Raiffeisen in Europa zu sein, und freuen uns darauf, ihr Wachstum begleiten zu dürfen.""Wir sehen Yardi Voyager® Residential als ein Versprechen, umfangreiche Geschäftsdaten für unsere Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter sicher, flexibel und bequemer zu handhaben", so Hubert Voegel, Geschäftsführer der Raiffeisen Immobilien KAG.Raiffeisen Immobilien ist eine Tochtergesellschaft von Raiffeisen Capital Management, die ein Teil der größten Bankengruppe Österreichs und einer der größten Asset Manager des Landes ist. Das Unternehmen ist auch auf internationaler Ebene aktiv und in zahlreichen Ländern Europas als anerkannter Player etabliert.Über Raiffeisen ImmobilienRaiffeisen Capital Management ist einer der führenden Asset Manager Österreichs und bildet die Dachmarke für die Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH und Raiffeisen Salzburg Invest GmbH. Weitere Informationen finden Sie auf rcm.at. (http://www.rcm.at/)Über YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Objektverwaltungssoftware für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Yardi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, USA. Yardi bedient Kunden weltweit und führt Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.de (https://www.yardi.de/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Denis LitkeYardi Systems GmbH+49-6131-140-763Denis.Litke@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130272/4532903