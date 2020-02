Zuerst die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, hielt sich gestern einigermaßen. Nach den ganzen tiefroten Handelstagen scheint die Situation mittlerweile überverkauft. Freitag könnte man sich wieder einmal eher auf die Einzelwerte konzentrieren. Vorgestern mussten Ingenicos Wachstumszahlen (Umsatz plus 10%) dafür herhalten, dass man an Wirecard Zweifel äußerte, um dann schleißlich akzeptieren zu müssen, dass Wirecard wachstumstechnisch in einer anderen Liga spielt und spielte. Gestern nun kamen die Zahlen von Adyen, einem direkten Konkurrenten von Wirecard, der sich jedoch fast ausschließlich ...

