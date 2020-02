Rund 3 bis 4 % Verluste in allen Indizes weltweit sind der Schlussakkord der Viren-Baisse mit einem voraussichtlich weiteren etwas schwachen Tag heute, womit der größte Teil der gesamten Baisse ausgeschöpft sein dürfte. New York weiß jetzt, was ein Klumpenrisiko ist. Bei 83 Mrd. $ Usatz im Nasdaq 100 entfielen fast 90 % auf die berühmten Techs inklusive Tesla, die 12 % verloren bei 17 Mrd. $ Umsatz. So funktioniert eine Marktbereinigung nach einer wochenlang überkauften Marktlage und ausgelöst von Viren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!