FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.035 EURH61A XFRA DE000A1H44U9 HANSASMAR.SELECT(CLASS-A) 1.600 EURCXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 1.056 EURHJ3H XFRA DE0009766238 HANSAERTRAG 0.350 EURHJ3Y XFRA DE0009766212 HANSADEFENSIVE 0.150 EURDJFF XFRA DE0008481862 ALL.BIOTECH. A (EUR) 0.086 EURDI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 0.067 EURDI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 1.573 EURDI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.164 EURHJ3F XFRA DE0008479155 HANSAEUROPA CLASS A 1.450 EURHJ3A XFRA DE0008479098 HANSAZINS 0.100 EURHJ3X XFRA DE0008479080 HANSAINTERNATIONAL CL. A 0.360 EURHJ3E XFRA DE0008479023 HANSASECUR 0.250 EURHJ3Z XFRA DE0008479015 HANSARENTA 0.460 EURDI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.318 EURDJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.364 EURDI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.774 EURDJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 2.131 EURDJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.359 EURDJFL XFRA DE0008475120 ALL.INFORMAT A (EUR) 0.142 EURDI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.153 EURDJFK XFRA DE0008475096 ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.883 EURDJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 0.183 EURDJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 1.249 EURDI7L XFRA DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.401 EURDI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.132 EURDJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.050 EURDI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 1.255 EURDI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 0.180 EURDJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.459 EURRKQ XFRA AU000000RRL8 REGIS RESOURCES LTD. 0.048 EURSWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.630 EURFH6I XFRA AT0000760749 3 BANKEN LONG TERM EUR. T 0.084 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.174 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.169 EUR