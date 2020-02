Die Märkte befinden sich weiter fest in den Fängen der Coronavirus-Panik, die inzwischen aufgrund steigender Infektionszahlen europaweit kursiert. Die Aktie des Zahlungdienstleisters Wirecard droht an diesem Freitag im Abwärtsstrudel des DAX ihren gesamten Jahresgewinn aufzubrauchen. Der Kollaps ist Bedrohung und Chance zugleich.Über vier Prozent verlor die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters Wirecard am Donnerstag, ging im Computerhandel Xetra bei 119,15 Euro in den Feierabend. Weil die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...