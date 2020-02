Im Schlussquartal 2018 markierte der Rohölpreis noch bei 88,05 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt, gab aber noch im selben Jahr auf 49,93 US-Dollar nach. Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung in 2019 auf 75,60 US-Dollar drifteten die Preise wieder ab, konnten sich aber auf der Unterstützung um 55,00 US-Dollar zunächst stabilisieren. Doch mit einsetzenden Sorgen rund um das Corona-Virus stürzten die Preise zuletzt wieder deutlich ab und bewegen sich nun in einer fünfwelligen Korrekturbewegung in Richtung der Verlaufstiefs aus Ende 2018 abwärts. Möglicherweise kommt es an dieser Stelle zu einem Pullback auf der Oberseite, allerdings hat die Abwärtsbewegung seit Anfang dieses Jahres eindeutigen Impulscharakter und dürfte nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung weiter fortgesetzt werden.

Impulswelle etabliert

Spannend wird es zu sehen sein, ob an den Tiefständen

