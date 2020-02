FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gegen den extrem schwachen Trend am Aktienmarkt haben die Papiere von Thyssenkrupp am Freitag vorbörslich deutliche Gewinne eingefahren. Der Grund ist der nun endlich realisierte Verkauf der Aufzugsparte. Beim Handelshaus Lang & Schwarz verteuerten sich die Papiere des MDax -Konzerns um 2 Prozent.



Der Essener Industrie- und Stahlkonzern veräußert seine Sparte vollständig für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium rund um die Finanzinvestoren Advent und Cinven. Mit im Boot ist auch der Ruhrkonzern RAG.



Analyst Lars Brorson von der britischen Investmentbank Barclays sagte, der Deal sei nun doch schneller zustande gekommen und zudem zu besseren Konditionen als von ihm erwartet./ajx/mis

