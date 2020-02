Bei rund 12.200 ab kommender Woche. Inklusive heute dürften in dieser Woche mit durchschnittlich 3,2 % DAX-Verlust pro Tag und über 7 Mrd. Euro täglicher Umsatz etwa 12 bis 15 % des sogenannten Free Float im DAX über die Bühne gegangen sein. Das gibt es nur an absoluten Chaos-Tagen. Damit sind DAX und Co weitgehend überverkauft.



