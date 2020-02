MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das vierte Quartal sei besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Chemiekonzerns auf 2020 impliziere jedoch ein 10-prozentiges Abwärtsrisiko für die Marktschätzungen. Die Dividende sei derweil besser als erwartet und das Sparprogramm werde beschleunigt./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000BASF111

BASF-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de