MADRID (dpa-AFX) - Der Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT kann die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie noch nicht genau einschätzen. Es sei aber jetzt schon klar, dass das Virus die Luftfahrtbranche und damit auch das Geschäft des Unternehmens im laufenden Jahr belasten werden, teilte der spanische Reisesoftware-Spezialist am Freitag in Madrid mit.



2019 legte der Amadeus-Umsatz bereinigt um Sondereffekte um 13 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um zehn Prozent auf 2,25 Milliarden Euro an. Das Ergebnis fiel etwas besser aus als erwartet.



Angesichts der Furcht vor einer länger anhaltenden Coronavirus-Epidemie mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche dürfte das der im EuroStoxx 50 notierten Aktie aber kaum helfen. Das Papier hat in dieser Woche rund 13 Prozent an Wert verloren und damit deutlich mehr als der Eurozonen-Auswahlindex./zb/stw/eas

