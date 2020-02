Aktien von Unternehmen, die für Hoffnung im Kampf gegen das Coronavirus sorgen, sind derzeit an der Börse gefragt. Zu diesen Werten zählt auch das deutsche Biotech-Unternehmen Qiagen. Die Nachricht, dass das Unternehmen mit der weltweiten Auslieferung von Coronavirus-Testkits begonnen hat, sorgte bereits vor einigen Tage für Aufschwung bei der Aktie. Am Donnerstag gab der Qiagen-Interimschef Thierry Bernard zudem bekannt, dass am Montag Testkits zum Nachweis des Coronavirus an die US-Gesundheitsbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...