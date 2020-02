Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag Mologen mit 5,07% auf 0,10 (37% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,97%) vor Transocean mit 4,85% auf 5,84 (% Vol.; 1W 8,15%) und Telecom Italia mit 4,79% auf 0,52 (345% Vol.; 1W 1,55%). Die Tagesverlierer: Steinhoff mit -18,21% auf 0,10 (227% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,04%), Stratasys mit -11,05% auf 14,24 (76% Vol.; 1W -25,03%), TUI AG mit -9,16% auf 7,69 (263% Vol.; 1W -24,31%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (3497,83 Mio.), Coca-Cola (2609,62) und McDonalds (2575,3). Umsatzausreisser nach oben ...

