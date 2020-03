Die Aktienmärkte brechen ein. Der längste Bullenmarkt der Geschichte scheint damit vorbei sein. Auch historisch betrachtet musste der deutsche Leitindex DAX schon häufiger mit tiefroten Vorzeichen in den Feierabend gehen.Nachdem es erst am heutigen Donnerstag (12.03.2020) zu einem Tagesverlust von mehr als 12 Prozent beim DAX kam, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass der Leitindex schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...