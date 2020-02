HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Alstria Office von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 21 Euro angehoben. Bei dem Immobilienunternehmen sei die künftige operative Gewinnentwicklung (FFO) gut vorhersehbar, lote Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf den starken Markt für Büroimmobilien in Deutschland und positive Aussichten für deren Wertentwicklung. Für Anleger sieht Stinauer derzeit eine gute Kaufgelegenheit./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 08:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 08:15 / MEZ



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A0LD2U1

ALSTRIA OFFICE REIT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de