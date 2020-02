Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/28.02.2020/08:50) - Content-Marketing ist zwar in aller Munde und über 90 Prozent aller Betriebe arbeiten bereits damit, aber nur 9 Prozent aller Unternehmen haben damit auch Erfolg. So zumindest eine Studie des Content Marketing Institute. Der Grund für das Misslingen ist einfach erklärt, wie Werbetherapeut, Autor und Contentproduzent Alois Gmeiner weiß: "Ein einzelner Text bringt selten den gewünschten Erfolg und meist wird auch nur Werbe-Content anstelle von Wissens-Content produziert. Mit dieser wichtigen Unterscheidung tun sich viele Firmen unendlich schwer. Meist wird Produktwerbung betrieben, die keinen interessiert. Meine drei besten Ratschläge für Erfolg mit Content lauten daher: Kontinuität, Qualität und Publizität!" https://www.werbetherapeut.com/angebote/online-pr-o-o-pr/ Content-Management für B2B und B2C Der Unterschied zwischen Content für den Businessbereich und dem Consumerbereich ist marginal. Gelesen wird, was den potentiellen Kunden interessiert. Gerade im B2B-Bereich sollte man jedoch niemals den Fehler begehen, zu glauben, Fachchinesisch zeuge von Kompetenz. "Falsch! Entsprechende fachliche Keywords zu nutzen, ist notwendig, aber die Lesbarkeit von Contenttexten sollte nicht durch vergeistigte Formulierungen oder Fremdworte verkompliziert werden. Das wird nicht goutiert. 'Keep it simple' ist die Devise. Als vielfacher Sachbuchautor im Marketing-Bereich habe ich das schon sehr früh Folgendes gelernt: Verlage und Lektoren suchen händeringend nach Autoren, die einfach und lesbar schreiben - egal, wie kompliziert das Thema ist. Fachchinesisch bleibt immer ein Ladenhüter." 1. Publizität von Content Content muss breit gestreut werden, um Nutzen daraus zu ziehen. Je mehr Leser oder Viewer, desto besser. Ideal daher: E-Mail-Newsletter, Online-PR-Aussendungen über große Nachrichtenplattformen, Social Media, YouTube, etc. Ein unterschätztes Publizitätstool ist für den Werbetherapeuten Online-PR mit bis zu 20.000 Lesern einer Online-Pressemeldung innerhalb von 24 Stunden und dadurch auch Steigerung der SEO-Werte. Je nach Produkt sollte man aber nicht nur auf möglichst viele Views und Klicks schielen. Eine Million Views erreichen die Wenigsten, aber auch schon 100 "richtige" Viewer eines Videos oder 100 Leser einer Meldung bringen mir die entsprechend zahlungskräftigen Kunden. Der Werbetherapeut: "Ich sage immer: 100 YouTube-Views sind eigentlich sehr wenig. Aber stellen Sie sich mal diese 100 einzelnen Personen in ihrem Geschäft oder Büro vor - das wäre eine ganze Menge an Interessenten." Wie ein Unternehmen kontinuierlich qualifizierten Content bzw. interessante PR-Texte produzieren kann, zeigt der Werbetherapeut in seinen Coachings, Seminaren und Webinaren. 2. Kontinuität bei Content Einmal ist keinmal. Nirgends stimmt dieser Spruch so wie bei Content. Google belohnt fleißige Content-Erstellung. Egal, ob auf der eigenen Homepage oder auf den unterschiedlichsten Plattformen im Internet, die auf unsere Homepage verlinken oder verweisen. "Interessante Texte auf der Homepage und dann kontinuierlich ändern, ausbauen und hinzufügen, so lautet die Devise. Bei Online-PR empfehle ich 4 Mal pro Monat eine Aussendung und im Social-Media-Bereich sogar tägliches, oder mehrmals tägliches Posten von Meldungen, Videos, Fotos. Da gibt es kein Zuviel. Auch das glauben Unternehmen selten und müssen es noch lernen", so Gmeiner. 3. Qualität bei Content Nicht Werbung, sondern Wissen oder Neuigkeiten! Das muss die Maxime bei der Erstellung von Content sein. Wobei Neuigkeiten auch sehr simpel sein kann, denn die wenigsten Kunden kennen die Inhaltsstoffe, die Erzeugung oder auch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Produkten. Der Werbetherapeut: "Denken Sie an die Sendung mit der Maus. Auch in den einfachsten Produkten stecken unzählige interessante Neuigkeiten oder Informationen, die nicht nur viele Menschen interessieren, sondern in den informativen Content-Texten auch eine Vielzahl an relevanten Keywords erzeugen, die von unseren potentiellen Kunden auf Google aktiv gesucht werden. Guter Content macht uns findbarer!" Weblink: https://www.werbetherapeut.com/angebote/online-pr-o-o-pr/ (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200228011

