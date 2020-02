Übernahme bringt führende Unternehmen des E-Mail-Markts zusammen und lässt größtes globales Datennetzwerk aller Anbieter von Zustellungsanalysen entstehen

Validity, der vertrauenswürdigste Name im Bereich Kundendatenqualität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung über die Übernahme des E-Mail-Analyse- und Zustellbarkeitsanbieters 250ok getroffen hat. Seit 2011 entwickelt 250ok E-Mail-Verwaltungssoftware und innovative Tools, die von Unternehmen jeder Größe genutzt werden. Mit dieser Übernahme vergrößert Validity seine Optimierungsmöglichkeiten im globalen Ökosystem der E-Mail-Dienstleister.

E-Mail bleibt ein wichtiger Kanal für Marketingexperten, um Kunden anzuziehen und zu binden. Es ist jedoch weiterhin eine Herausforderung, Nachrichten aus dem Spam-Ordner herauszuhalten und die Empfänger zu erfreuen. Die Mailbox-Anbieter arbeiten hart daran, die Benutzer vor Spam und Bedrohungen zu schützen, und die Postfächer sind mit nicht optimierten, sprühenden Marketing-Ansätzen überfüllt. Ohne die richtigen Daten, Tools und Anleitungen haben selbst die besten E-Mailer Schwierigkeiten, den Posteingang zu erreichen und Wirkung zu erzielen. Für Online-Händler hat die Vermeidung von Spam-Ordnern dramatische Auswirkungen auf die Umsatzmöglichkeiten und die Konversion. Mit 250ok können Marketingexperten mehr E-Mails zugestellt bekommen, den richtigen Weg zu den gewünschten Empfängern finden und dadurch eine höhere Konversion und Rentabilität erzielen.

250ok begann 2011 mit Innovationen auf dem Markt für Analyse- und Zustellbarkeitssoftware. Das Unternehmen wurde von dem ehemaligen E-Mail-Zustellbarkeitsexperten von ExactTarget, Greg Kraios, gegründet. Heute revolutioniert 250ok die E-Mail-Verwaltungssoftware, indem es innovative Tools für moderne E-Mail-Versender wie Marketo, CDW, National Geographic, Crutchfield, Furniture Row und PETA entwickelt. Mit dieser Übernahme bringt Validity einige der Top-Talente der E-Mail-Branche zusammen und sorgt dafür, dass Nachrichten nicht in den Spam-Ordner gelangen.

"Unter den zahlreichen Akteuren auf dem E-Mail-Markt ist das 250-köpfige Team eine wirklich perfekte Ergänzung der Validity-Familie", so Mark Briggs, Vorsitzender und CEO von Validity. "Unsere kombinierte Analyseplattform, E-Mail-Kompetenz und Reichweite bei den verschiedensten E-Mail-Dienstleistern bringt Vermarktern auf der ganzen Welt einen enormen Mehrwert."

Viele der größten E-Mail-Kunden von Validity nutzen sowohl 250ok als auch Return Path von Validity, um ihre E-Mail-Kampagnen zu optimieren. Mit dieser Übernahme wird die E-Mail-Lösung von Validity mit Technologien und Dienstleistungen von 250ok gestärkt, darunter auch:

Zustellbarkeit und Reputation

Engagement Analytics

Einsatz von DMARC

Design-Vorschau

Listen-Validierung

"In den letzten Jahren haben wir hart daran gearbeitet, uns in diesem umkämpften Markt durch die Entwicklung der besten Produkte für E-Mail-Vermarkter überall hervorzuheben", so Greg Kraios, 250ok-Gründer und CEO. "Als ich Mark Briggs, den CEO von Validity, zum ersten Mal traf, wusste ich, dass sich die Gelegenheit bieten würde, ein neues Gespräch über die E-Mail-Branche zu führen und darüber, wohin es gehen soll. Jetzt können wir im Rahmen von "Validity" gemeinsam Innovation und Exzellenz für jeden im E-Mail-Ökosystem vorantreiben."

Mit der Übernahme von 250ok baut Validity seine Marktpräsenz weiter aus und erweitert sein Portfolio mit führenden Lösungen für Vertriebs- und Marketingexperten. In den letzten zwei Jahren hat Validity die folgenden bedeutenden Akquisitionen getätigt:

CRMfusion, die führende Anwendung für CRM-Datenqualität in Unternehmen

BriteVerify, die vertrauenswürdigste globale Plattform für die E-Mail-Verifizierung

Return Path, der weltweit führende Anbieter, um E-Mails aus dem Spam-Ordner fernzuhalten

AppBuddy, die führende Grid-Anwendung für Salesforce und andere Plattformen, und

250ok, die führende E-Mail-Analyseplattform

Die finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen über 250ok finden Sie unter https://250ok.com.

Über Validity

Seit mehr als 20 Jahren verlassen sich Zehntausende von Unternehmen weltweit auf Lösungen von Validity, um Kunden anzusprechen, zu kontaktieren, zu binden und zu halten. Dabei sind vertrauenswürdige Daten ein wesentlicher Vorteil. Die Vorzeigeprodukte von Validity DemandTools, BriteVerify, Return Path, Trust Assessments und GridBuddy sind allesamt hoch bewertete erstklassige Lösungen für das CRM-Datenmanagement, die E-Mail-Adressverifizierung, Zustellbarkeit im Posteingang und Vermeidung des Spam-Ordners sowie Grid-CRM-Anwendungen. Diese Lösungen ermöglichen intelligentere Kampagnen, qualifiziertere Leads, produktivere Verkäufe und letztendlich schnelleres Wachstum. Weitere Informationen finden Sie auf Validity.com und vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200228005121/de/

Contacts:

Validity Media Relations

Charlie Ungashick

pr@validity.com