KAP AG: Eckehard Forberich wird zum 1. März 2020 neues Mitglied und Sprecher des VorstandsDGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie KAP AG: Eckehard Forberich wird zum 1. März 2020 neues Mitglied und Sprecher des Vorstands28.02.2020 / 09:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.KAP AG: ECKEHARD FORBERICH WIRD ZUM 1. MÄRZ 2020 NEUES MITGLIED UND SPRECHER DES VORSTANDSFulda, 28. Februar 2020 - Der Aufsichtsrat der KAP AG hat Eckehard Forberich mit Wirkung zum 1. März 2020 zum Mitglied des Vorstands und neuen Vorstandssprecher bestellt. Uwe Stahmer, der interimistisch seit dem 1. Oktober 2019 zum Vorstandsmitglied bestellt worden war, legt mit der Berufung des neuen Vorstandsmitglieds seine Vorstandstätigkeit nieder und nimmt sein für die Vorstandstätigkeit ruhendes Aufsichtsratsmandat wieder auf.Der Diplom-Physiker sowie Diplom-Kaufmann Eckehard Forberich (53) verfügt über weitreichende Erfahrungen aus verschiedenen Führungspositionen beispielsweise als Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger, als Vorstand der Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer sowie als Geschäftsführer bei dem Automobilzulieferer Uniwheels. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war er im Investmentbanking bei der Deutsche Bank AG tätig. Er war in diesen Tätigkeiten unter anderem für Strategieentwicklung, Portfoliomanagement sowie das Maßnahmen-, Programm- und Kostenmanagement verantwortlich. Eng damit verbunden waren auch die Themen Wachstumsfinanzierung und Kapitalmärkte. Er war dabei überwiegend mit Technologiethemen aus der Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie der Chemie und technisch orientierten Dienstleistungen beschäftigt.Der Aufsichtsratsvorsitzende der KAP AG, Christian Schmitz, betont: "Wir sind überzeugt mit Herrn Forberich und seiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen sowie seinen umfangreichen Kenntnissen aus verschiedenen Industriebereichen, einen hochqualifizierten Vorstandssprecher für die KAP AG gewonnen zu haben. Wir bedanken uns zudem bei Herrn Uwe Stahmer für sein großes Engagement und seinen unternehmerischen Einsatz als interimistischer Vorstand. Wir freuen uns, dass er uns nun wieder als Aufsichtsratsmitglied unterstützt.""Die Aufgabe als Vorstandssprecher bei der KAP sehe ich als eine spannende Herausforderung und freue mich darauf, meine Erfahrung und Expertise gewinnbringend für das Unternehmen einbringen zu können. Mein klares Ziel ist es, die KAP AG und ihr Beteiligungsportfolio systematisch weiterzuentwickeln und den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern", kommentiert Eckehard Forberich seine Ernennung zum neuen Vorstandsmitglied und Vorstandssprecher.Kontakt: KAP AG Dr Alexander Riedel E: a.riedel@kap.de T: +49 661 103 590Kirchhoff Consult AG Nicole Schüttforth E: nicole.schuettforth@kirchhoff.de T: +49 40 609 186 64Über die KAP AG Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films, it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotential. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als verlässlicher Partner zur Verstärkung bestehender oder zum Aufbau zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit attraktiven Marktpositionen. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik.28.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: KAP AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 985967Ende der Mitteilung DGAP News-Service985967 28.02.2020