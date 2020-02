Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) hat in den letzten Wochen kräftig abbekommen, obwohl man eigentlich vom Tätigkeitsschwerpunkt her eher von der Corona-Diskussion hätte profitieren müssen. HEUTE WIEDER MIT MINUS 6,31% IN FRANKFURT KURZ NACH ERÖFFNUNG: Kurs bei 20,50 EUR in Frankfurt (08:49 Uhr), sogar 20,42 EUR in Stuttgart (08.59) - startet jetzt der große Ausverkauf in der Aktie? Oder sind das im Nachinein die Gelegenheiten, die man später bereut? Corona ist wohl noch nicht berechenbar, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden da sein, wie stark sie sich auswirken werden, kann im Moment ...

