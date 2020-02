Hamburg (www.anleihencheck.de) - Risk-off ist angesichts des seit Montag ungebremsten Falls der Aktien und der Staatsanleiherenditen noch untertrieben, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Mittlerweile sei der Deutsche Aktienindex angesichts des global verbreitenden neuen Coronavirus um rund 10% gegenüber der Vorwoche eingebrochen. Die anderen internationalen Indices würden sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Entsprechend habe in ganz klassischer Weise eine massive Flucht in Qualität eingesetzt, sichtbar in einem Rückgang der zehnjährigen Bundrenditen auf -56 BP und der entsprechenden T-Notes auf ein Rekordtief von 1,25%, während der Goldpreis in den vergangenen Tagen gestiegen sei. ...

