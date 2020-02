28.02.2020 - Trotz der wirtschaftlichen Abkühlung sowie dem regelmäßig schwächeren ersten Halbjahr aufgrund der geringeren Zahl an Arbeitstagen steigerte KROMI Logistik AG (ISIN: DE000A0KFUJ5) die Umsätze um knapp 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 37,1 Mio. EUR (Vorjahr: 35,5 Mio. EUR). Das EBIT ist negativ in Höhe von -0,4 Mio. EUR rund 1,1 Mio. EUR höher als 2018 im ersten Halbjahr. Bernd Paulini, Vorsitzender des Vorstands, kommentiert: "Nach dem Übergangsjahr 2018/2019 lässt sich festhalten, dass die Nachfrage nach ganzheitlichen Outsourcing-Lösungen in unseren Kernmärkten ungebrochen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...