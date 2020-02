In einer Woche, in der eine negative News auf die andere folgte und die Aktienmärkte nach unten durchrauschten, gibt es dennoch Lichtblicke. Es geht dabei um das US-Biotech-Unternehmen Sangamo. Dem Unternehmen gelang, wie am Donnerstagabend nach Börsenschluss bekannt wurde, ein Deal mit Biogen. Beide Unternehmen haben sich auf eine breite Zusammenarbeit für Gentherapien im Bereich der Neurologie geeinigt, hieß es. Der Schwerpunkt soll dabei vorerst auf ST-501 bei Taopathien liegen, einschließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...