ISTANBUL (dpa-AFX) - Der sich zuspitzende Konflikt zwischen der Türkei und dem Nachbarland Syrien hat am Freitag die Börse in Istanbul schwer belastet. Hinzu kamen die Sorgen wegen der globalen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Der Leitindex Bist 30 rutschte um fast fünf Prozent ab und fiel auf den niedrigsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Im frühen Handel hatte der Index sogar fast zehn Prozent eingebüßt. Schon am Vortag waren die Kurse unter Druck geraten.



Vor allem die Notierungen türkischer Banken gerieten vor dem Wochenende unter Druck. So verloren Papiere der Garanti Bank, der Akbank und der Yapi ve Kredi Bankasi jeweils mehr als sechs Prozent./bek/mis