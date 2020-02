Und zwar für dieses Jahr. Mehr oder weniger alle anderen werden schrittweise folgen. Nicht aufregend aber angemessen, womit erkennbar wird: Mit den Verlusten in diesen großen Techs errechnet sich per gestern eine Wertminderung aller Aktien im S&P 500 um rund 2,6 bis 2,8 Bio. $. Damit ist die Tech-Blase weitgehend bewältigt.



Just nice to know: Unsere TB-Daily ging in Amazon, Apple, Alphabet und Facebook seit der vergangenen Woche short. Gewinn bis heute morgen vorbehaltlich der Abrechnung: Zwischen 35 und 92 %!



