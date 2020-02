B2Gold Corporation meldete heute seine operativen und finanziellen Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2019 geendete vierte Quartal und Gesamtjahr. Diesen Daten nach belief sich der konsolidierte operative Cashflow im vierten Quartal auf 145 Mio. US-Dollar, fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Im gleichen Zeitraum produzierte B2Gold 234.416 Unzen Gold. Die konsolidierten Einnahmen durch den Verkauf aus fortgesetzten Operationen beliefen sich auf 314 Mio. US-Dollar.



Im vierten Quartal 2019 verzeichnete das Unternehmen einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 177 Mio. US-Dollar bzw. 0,17 US-Dollar je Aktie.



Den Angaben zufolge hatte das Unternehmen im Gesamtjahr 2019 eine Produktion von 969.495 Unzen Gold. Damit erreichte B2Gold im elften Jahr in Folge eine konsolidierte Rekordproduktion.



Die konsolidierten Einnahmen aus dem Verkauf des gewonnen Goldes aus fortgesetzten Operationen beliefen sich im Gesamtjahr auf 1,16 Mrd. US-Dollar. Der konsolidierte operative Cashflow betrug 492 Mio. US-Dollar.



Die All-In Sustaining Costs beliefen sich 2019 auf 862 US-Dollar je Unze Gold und damit im angestrebten Rahmen.



Im Gesamtjahr 2019 ergab sich ein den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn von 293 Mio. US-Dollar bzw. 0,29 US-Dollar je Aktie. Der angepasste Nettogewinn belief sich im gleichen Zeitraum laut B2Gold auf 238 Mio. US-Dollar bzw. 0,23 US-Dollar je Aktie.



Per 31. Dezember war B2Gold im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 141 Mio. US-Dollar.



