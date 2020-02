BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu Inc. hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben und lässt die Sorgen an der Wall Street größer werden. Baidu Aktie - QuartalszahlenDer Umsatz (US-GAAP) von Baidu Inc. wuchs im vierten Quartal 2019 gegenüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...