Genf (www.aktiencheck.de) - Die zunehmende Verbreitung der COVID-19-Erkrankungen außerhalb Chinas gibt Anlass zur Sorge, dass sich diese Entwicklung zu einer globalen Pandemie ausweiten könnte - und auch Anleger werden zunehmend nervös, so Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ. So seien Aktienindices rund um die Welt zuletzt abgestürzt, während sichere Häfen Kursgewinne verzeichnet hätten. ...

