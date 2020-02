Während die Märkte derzeit täglich ein neues Tief markieren und große Werte teilweise Einbußen von mehr als einem Drittel ihrer Marktkapitalisierung über die letzten Wochen verkraften müssen, geht die Corona-Sorge an unserem spekulativen Top-Tipp Sonoma Pharmaceuticals (WKN: A2PMPH) nahezu spurlos vorüber.

Zwei Wochen nach Verkündung seiner vielversprechenden Q4-Zahlen und der Ankündigung "profitabler Transaktionen" meldet das kleine Pharmaunternehmen aus Kalifornien einen Deal mit der MicroSafe Group aus Dubai. Im Rahmen des Abkommens verkauft Sonoma diverse Rechte an seinen Produkten in den Bereichen Wundheilung, Tiergesundheit und Desinfektion für die Märkte Mittlerer Osten, Australien und Europa.

Profiteur eines Desinfektionsmittel-Booms?

Während MicroSafe bereits seit Jahren Sonoma-Produkte im Mittleren Osten vertreibt, ist die geplante Expansion nach Europa und Australien mit Desinfektionsmitteln ein neuer und gerade in diesen Zeiten besonders spannender Schritt. Sonomas patentierte Microcyn-Technologie sei bereits weitreichend als Desinfektionsmittel für Oberflächen eingesetzt worden, um das Risiko der Übertragung von Infektionskrankheiten zu verringern. So zum Beispiel in Mekka während der Hajj-Saison.

Für Sonoma besonders positiv: Man erhält nicht nur 1,1 Millionen US-Dollar an Sofortzahlung ...

