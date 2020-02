Wien (www.anleihencheck.de) - Die neu aufgekommene Verunsicherung rund um das Coronavirus machte sich auch am EUR Credit Primärmarkt bemerkbar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei diese Woche bisher nur ein EUR denominierter Deal im Corporate Segment gepreist worden. Der US-Emittent Paccar habe am Dienstag eine Reverse Yankee EUR 300 Mio. Senior Unsecured Anleihe bei MS+27 BP (3J) platziert und damit die erste (und seitdem auch einzige) Corporate Emission seit letzter Woche Donnerstag markiert. Das solide Orderbuch (EUR 800 Mio.) sowie ein deutlich eingezogenes Pricing (IPTs: MS+45-50 BP) würden jedoch zumindest nachfrageseitig auf keine Zurückhaltung schließen lassen. ...

