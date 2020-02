Wien (www.anleihencheck.de) - Die Umsätze bei Norilsk Nickel stiegen im Jahresvergleich um 16%, i.W. durch höhere Produktionsvolumen bei den wichtigsten Metallen, und höheren Palladium- und Nickelpreisen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das EBITDA sei um beachtliche 27% gestiegen, aufgrund einer strengen Kostenkontrolle und höherer Metall Umsätze. Die EBITDA-Marge sei auf solide 58% von 53% im GJ 18 gestiegen. Der operative Netto-Cashflow (nach Steuern und Zinsen) sei um USD 0,4 Mrd. auf USD 5,5 Mrd. gefallen. Capex seien um 15% auf USD 1,3 Mrd. reduziert worden, der Free Cashflow habe USD 4,2 Mrd. (-USD 0,2 Mrd. vs. GJ 18) erreicht. Die Dividenden seien um 24% auf USD 4,2 Mrd. angestiegen. Die Bruttoverschuldung sei um 17% angestiegen, während die Nettoverschuldung mit USD 7,1 Mrd. weitgehend unverändert geblieben sei. Net-Leverage sei auf 0,9x von EBITDA (vs. 1,1x im GJ 18) gesunken, i.W. aufgrund des gestiegenen EBITDAs. (News vom 27.02.2020) (28.02.2020/alc/n/a) ...

