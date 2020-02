MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re fürchtet nach dem jüngsten Einbruch der Aktienmärkte noch nicht um sein Gewinnziel für 2020. Sollten die Aktienmärkte auf dem jetzigen Niveau bleiben, werde das die Munich Re nicht so stark belasten, dass es das Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro berühre, sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Freitag bei der Bilanzvorlage in München./stw/mis

