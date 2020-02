London / Zürich (ots) - ThomasLloyd gab heute bekannt, dass das Beteiligungsunternehmen des Unternehmens SolarArise India Projects Private Limited ("SolarArise") Jakson Limited den ersten Teil einer Baufreigabe (Notice to Proceed, NTP) für den Baubeginn des neuen 75-MW-Solarkraftwerks in Uttar Pradesh erteilt hat.SolarArise erteilte Jakson den Engineering, Procurement and Construction (EPC)-Auftrag. Der EPC-Partner wird zunächst Planung und Auslegung der Umspannanlage am Projektstandort fertigstellen und dann Personal für den Beginn der Bauarbeiten mobilisieren. Die aktuellen Aktivitäten beinhalten Bodenuntersuchungen, Topographie, Vermessung der Übertragungswege und Prüfungen des elektrischen Widerstandsverhaltens.SolarArise unterzeichnete für das 75-MW-Projekt Projektfinanzierungsdokumente mit Power Finance Corporation Limited, einem Unternehmen der indischen Regierung und dem größten Kreditgeber Indiens im Energiesektor.Das Unternehmen unterzeichnete auch den Modulliefervertrag mit JA Solar über die Lieferung von Mono-PERC-Modulen.Über die SolarArise India Projects Private LimitedSolarArise ist ein auf Indien spezialisierter Projektentwickler, der netzgekoppelte PV-Großprojekte entwickelt, besitzt und betreibt. Andere Gesellschafter sind neben ThomasLloyd der Global Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF), beraten durch die European Investment Bank Group, der Core Infrastructure India Fund (CIIF), gemanagt von der Kotak Mahindra Bank sowie das Gründer-Team. Weitere Informationen finden Sie unter: www.solararise.com (http://www.solararise.com)Über die ThomasLloyd GroupThomasLloyd ist ein global agierendes Investment- und Beratungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die zielgerichtete Finanzierung, Bau und Betrieb ausschließlich nachhaltiger Projekte im Infrastruktur-, Agrar- und Immobiliensektor den erforderlichen gesellschaftlichen und ökologischen Wandel voranzutreiben. Das Leistungsangebot umfasst Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser Sektoren. Es beinhaltet neben der Strukturierung, Platzierung und dem Management von wirkungsorientierten Anlagelösungen, die Beratung und Finanzierung von Projekten und Unternehmen sowie digitale Finanzdienstleistungen u.a. in den Bereichen Anlagevermittlung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Gegründet 2003, zählt ThomasLloyd heute zu den weltweit führenden Impact Investoren und Klimafinanzierern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich verwaltet mit seinen über 250 Mitarbeitern an 17 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien aktuell Vermögenswerte von über 3,5 Milliarden Euro für mehr als 60.000 private Anleger und institutionelle Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thomas-lloyd.com (http://www.thomas-lloyd.com)Pressekontakt:Weitere Informationen:ThomasLloyd GroupPress/CommunicationMalte LieschTelefon +49 (0)89 599 890 313Fax +49 (0)89 599 890 323public.relations@thomas-lloyd.comwww.thomas-lloyd.comOriginal-Content von: ThomasLloyd Global Asset Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103578/4533233