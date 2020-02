Was für eine rasante Entwicklung. Die Börsenwoche hatte es wahrlich in sich; und der Spuk ist noch nicht vorbei. Wochen wie diese sind es, die den Anlegern das Leben schwermachen. Schon klar; die Börse ist keine Einbahnstraße. Dennoch gleichen die Verluste an den internationalen Märkten einem freien Fall, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Anleger sind aus Angst vor einer deutlichen Konjunkturdelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...