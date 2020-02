ROM (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Italien sind im Februar etwas langsamer gestiegen. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Freitag lag das nach europäischer Methode berechnete Preisniveau (HVPI) 0,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Inflationsrate 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten diese Rate auch für Februar erwartet.



Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Dieses Ziel wird jedoch schon längere Zeit verfehlt. Die Notenbank betreibt daher eine lockere Geldpolitik. Die Daten für die gesamte Eurozone werden am kommenden Dienstag veröffentlicht./bgf/jsl/mis