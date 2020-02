vPE WertpapierhandelsBank AG: Veränderung im VorstandDGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Personalie vPE WertpapierhandelsBank AG: Veränderung im Vorstand28.02.2020 / 11:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 28.Februar 2020Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäßArtikel 17 MARSchlagwort: PersonalieVeränderung im VorstandDer Aufsichtsrat der vPE WertpapierhandelsBank AG (WKN 691160, ISIN DE000 6911605) hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, die am 09. Dezember 2019 vorgenommene Bestellung von Herrn Lars Lorenz Ewaldsen zum Mitglied des Vorstandes sowie dessen Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zu widerrufen und nicht weiterzuverfolgen.Kontakt:vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Wolfgang Huber Maximiliansplatz 17 80333 München Tel: +49 (0)89 296 491 Fax: +49 (0)89 225 060 Email: huber@vpeag.deUnternehmen:vPE WertpapierhandelsBank AG, Maximiliansplatz 17, 80333 München, Deutschland, Telefon: 089/296491, Fax: 089/225060, E-Mail: huber@vpeag.de, Internet: www.vpeag.comISIN: DE0006911605, WKN: 691160, Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access)28.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: vPE WertpapierhandelsBank AG Maximiliansplatz 17 80333 München Deutschland Telefon: 089/296491 Fax: 089/225060 E-Mail: huber@vpeag.de Internet: www.vpeag.com ISIN: DE0006911605 WKN: 691160 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access) EQS News ID: 986419Ende der Mitteilung DGAP News-Service986419 28.02.2020 CET/CEST