FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Verkauf der Aufzugsparte sei eine bahnbrechende Nachricht und ein großer Schritt bei der Neuausrichtung des Industriekonzerns, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Endlich sei es dem Konzern gelungen, Geschäftsteile zu einem hohen Preis abzugeben, daran habe der Markt bis zuletzt nicht geglaubt. Thyssenkrupp schaffe sich bilanziellen Spielraum für die notwendigen Umstrukturierungen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

