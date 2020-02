Guten Tag,in die Geschichte der Börse wird das Coronavirus als Schwarzer Schwan eingehen. Dabei sei nicht das Virus an sich gemeint, sondern seine Auswirkungen auf die Psyche der Menschen weltweit und somit auch auf die Märkte. Noch nie in unserer Erinnerung wurde ein Grippevirus mit solcher medialen Verstärkung um den Globus gejagt. Es dürfte ein Paradebeispiel dafür sein, wie es die moderne Mediengesellschaft verlernt hat, mit der Verhältnismäßigkeit umzugehen.Die Folge: 2020 wird an vielen Stellen der Weltwirtschaft eine Vollbremsung erfolgen. Mit anschließender Beschleunigung in ebenso rasantem Tempo, was heute noch niemand glaubt. Aber so wird es kommen, denn Corona ist kein Ebola oder Killervirus aus dem Reich des Science Fiction.

