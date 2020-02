Mainz (ots) - Nachhaltigkeit ist ein Trendwort und zugleich ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Kann Nachhaltigkeit in einer Konsumgesellschaft überhaupt funktionieren? Und welche Schattenseiten bringt sie mit sich? Diesen Fragen geht ZDFinfo in den beiden Dokumentationen "Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo" und "Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" am Donnerstag, 5. März 2020, ab 20.15 Uhr, nach. Am Mittwoch, 8. April 2020, 0.45 Uhr, zeigt das ZDF "Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" ebenfalls. Beide Dokumentationen sind bereits ab Donnerstag, 5. März 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Wer ein Elektroauto kauft, will einen Wagen, der die Umwelt möglichst wenig belastet. Aber für die Herstellung der Elektroauto-Batterien wird Kobalt benötigt. Das menschliche Leid, das im Abbau dieses begehrten Rohstoffes steckt, ist den wenigsten bekannt. Um 20.15 Uhr zeigen die Filmemacher Vanessa Schlesier und Lukas Augustin in der ZDFinfo-Doku "Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo" das Bemühen der europäischen Autoindustrie, saubere Lieferketten nachzuweisen, und dokumentiert in den Kobalt-Minen im Kongo, dass das unmöglich ist.Im Anschluss stellt "Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" um 21.00 Uhr Überlegungen dazu an, wie eine nachhaltige Gesellschaft in einer globalisierten Welt überhaupt aussehen kann. Denn wo liegt die Grenze zwischen guten Taten und Greenwashing? Während die einen den Begriff "Nachhaltigkeit" mit einem positiven Wandel verbinden, sehen die anderen in ihm Lügen und Verschleierungen des schmutzigen Kerngeschäfts multinationaler Konzerne. Mit unterschiedlichen Begegnungen geht der Film von Rebecca Wetzel und Stefan Ebling diesen Fragen nach und deckt dabei große Irrtümer der Nachhaltigkeit auf.ZDFinfo wiederholt die beiden Dokumentationen am Donnerstag, 12. März 2020, ab 15.45 Uhr. Das ZDF zeigt "Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" erneut am Mittwoch, 8. April 2020, 4.00 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/gruenemythen.Für akkreditierte Journalisten steht die Dokumentation "Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.https://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4533327