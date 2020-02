Hamburg (ots) - Auf Grund der erheblichen gesundheitlichen Risiken der 5G-Mobilfunk-Technologie hat Grundbesitz 24 den Mobilnetzbetreibern die Installation und den Einsatz von 5G-Einrichtungen auf allen verwalteten Wohnobjekten mit sofortiger Wirkung untersagt.Untersagung von 5G-EinrichtungenNach Presseberichten planen Mobilfunkanbieter in 2020 den Beginn der Installation von 5G-Einrichtungen in Berlin und weiteren deutschen Städten.In mehr als 500 Studien wurden jedoch erhebliche gesundheitliche Gefährdungen durch Mobilfunkstrahlung nachgewiesen (s. u.a. Joel Moskowitz: "We Have No Reason to Believe 5G Is Safe", Scientific American vom 17.10.2019). https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/269 Wissenschaftler haben auf Grund der Gesundheitsrisiken von 5G-Einrichtungen die EU-Kommission aufgefordert, den Ausbau von 5G-Netzen zu unterbinden (s. 5G Appeal: http://www.5gappeal.eu/ ).Bereits zuvor hatten 252 Wissenschaftler aus 43 Nationen eine Reduzierung der gesundheitsgefährdenden Emissionen von 2G, 3G und 4G-Netzen gefordert (s. EMF Scientist Appeal: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal ).Angesichts dieser Faktenlage ist das Verhalten der Mobilfunkunternehmen unverständlich und wird von Grundbesitz 24 abgelehnt.Einen Betrieb von 5G-Einrichtungen wird es auf den Liegenschaften der Firmengruppe nicht geben.Mieteraufklärung über bereits bestehende Risiken bei Funkstrahlung in 2020Zellschäden, Krebs und Unfruchtbarkeit können nachweislich bereits durch 2G-, 3G- und 4G-Netze sowie bestehende WiFi- und DECT-Geräte verursacht werden.Um eine gesunde Lebensweise zu unterstützen, weist Grundbesitz 24 alle Mieter auf diese Risiken hin und gibt Tipps zur Reduzierung und Vermeidung. Dafür werden allen Mietern in 2020 die unten genannten Informationsblätter des BUND Landesverband Hamburg e.V. und der Diagnose- Funk - Umwelt- und Verbraucherorganisation zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung e. V. übergeben.BUND Hamburg e.V.: Faszination Mobilfunk - Risiken und Nebenwirkungen für Kinder und Jugendliche [pdf] (http://ots.de/vUdGQF) (http://ots.de/vUdGQF)diagnose:funk: Handypause - Gesunder Nachwuchs im elektrosmogarmen Umfeld [pdf] (https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=279&class=DownloadItem)Weitere Informationen finden Sie unter:EMF Studien-Datenbank: https://www.emfdata.org/deBUND Arbeitskreis Elektrosmog: https://www.bund-hamburg.de/mitmachen/gruppen/elektrosmog/diagnose:funk: https://www.diagnose-funk.org/themen5G Appeal (Europa): http://www.5gappeal.eu/EMF Scientist Appeal (weltweit): https://www.emfscientist.org/Über deutsche WohnimmobilienDeutsche Wohnimmobilien gelten seit jeher als stabilisierender Vermögensbestandteil und werden zunehmend zum Anleihe-Substitut. Stiftungen, Pensionskassen und Privatkunden, die ihre Immobilienqoute erhöhen, haben sich an den Spezialfonds von Grundbesitz 24 beteiligt.Über Mission Investing mit Nachhaltigem WohnenMission Investing erlaubt es Stiftungen, auch ihren Kapitalstock für den Stiftungszweck wirken zu lassen. Der deutsche Wohnungsmarkt bietet sich hierfür gegenwärtig besonders an. Wohnraum wird in dynamischen Metropolen immer knapper. Durch mieterfreundliche Bewirtschaftung und kostensparende energetische Modernisierungen können Stiftungen einen Beitrag zur Erhaltung von Sozialstrukturen und zum Ressourcenschutz leisten - mit der Aussicht auf konjunkturunabhängige, stabile Erlöse und laufende Wertsteigerungen. Näheres dazu finden Sie unter www.grundbesitz24.de. (http://www.grundbesitz24.de.)Über Grundbesitz 24Grundbesitz 24 ist Spezialist für den Einkauf, die Entwicklung und die sozial und ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnimmobilien. Im Fokus stehen die deutschen Metropolregionen. Näheres: www.grundbesitz24.de. (http://www.grundbesitz24.de.)NewsletterDiese und weitere Informationen erhalten Sie etwa alle 3 Monate, wenn Sie den Newsletter von Grundbesitz 24 über willkommen@grundbesitz24.de bestellen.Pressekontakt:Christoph MarlohTelefon: (04105) 6 900 800Email: christoph.marloh@gb24fonds.comOriginal-Content von: Grundbesitz 24 Emissionshaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82425/4533356