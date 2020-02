FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe starke Eckdaten für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf die Jahre 2020 und 2021 treffe sowohl seine als auch die Markterwartungen. Er hält es nicht für gerechtfertigt, dass die Aktie zuletzt bei Short-Spekulanten zu einem besonders beliebten Objekt geworden sei./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

