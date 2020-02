Bremen (ots) - Die für Freitag, 28.02.2020, um 13.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz im wohninvest WESERSTADION vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (z.Z. Sonntag, 01.03.2020, 18.00 Uhr) wird abgesagt, da die DFL noch keine Entscheidung zur Spielansetzung vorgenommen hat. Ein anderer möglicher Medientermin wird nach der Bekanntgabe der Entscheidung durch die DFL kurzfristig mitgeteilt.



Pressekontakt:



SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info@werder.de

Telefon: 0421/434590



Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52353/4533400