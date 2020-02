NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Audi stoppt Vertragsverhandlungen zu EAGLE-ProjektDGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Audi stoppt Vertragsverhandlungen zu EAGLE-Projekt28.02.2020 / 13:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA wurde heute von der Audi AG darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Vertragsverhandlungen zum weiteren Einsatz der Kollaborationssoftware EAGLE beim Automobilhersteller ausgesetzt werden. Die Nutzung der Kollaborationssoftware EAGLE erfolgte im Rahmen eines Drei-Jahres-Vertrags, dessen Verlängerung und Ausweitung Gegenstand der aktuellen Verhandlungen war. Die Beweggründe für den Abbruch der Vertragsverhandlungen sind NorCom aktuell nicht bekannt.Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Julia Keck IR Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de28.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 986447Ende der Mitteilung DGAP News-Service986447 28.02.2020 CET/CEST