Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG bewerten die neue 6,00%-Anleihe der VERIANOS Real Estate AG (WKN A254Y1) in einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Die Emittentin habe mit der Zulassung zur "großen" Kapitalverwaltungsgesellschaft einen bedeutsamen Schritt für ein nachhaltiges Wachstum erreicht, so die KFM-Analysten. Mit ihren neuen Fondsprodukten erschließe sich VERIANOS auch internationale Investoren. Verbunden mit dem Fokus auf Beratungsleistungen bei Transaktionen von Family Offices und sonstigen Dritten erschließe sich ein besonderes Potenzial für die Zukunft, so die Analysten, die in Verbindung mit der Anleihe-Rendite von 6,00% p.a. sehr starke 4,5 Sterne vergeben.

6,00%-VERIANOS-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die aktuell in der Zeichnung befindliche, unbesicherte und nicht nachrangige Anleihe der VERIANOS Real Estate AG mit Laufzeit bis 05.03.2025 verfügt über einen Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 05.03.) und ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Derzeit wird eine erste Tranche in Höhe von bis zu 10 Mio. Eur im Rahmen eines Private Placements angeboten. Nach Abschluss der Zeichnungsphase ist die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt vorgesehen.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin ab 05.03.2022 zu 101%, ab 05.03.2023 zu 100,50% und ab 05.03.2024 zu 100,25% des Nennwertes vorgesehen. In den Anleihebedingungen sind ebenfalls eine Verpflichtung zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapital-Quote von 20% und eine Ausschüttungsbeschränkung sowie weitere Covenants verankert.

Was macht die VERIANOS Real Estate AG?

Die 2011 ...

