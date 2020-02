FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft mit einem unveränderten fairen Wert von 34,40 Euro je Aktie. Der Software-Hersteller sei eines derjenigen Unternehmen, die nicht beziehungsweise kaum vom Coronavirus betroffen seien, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegenteil: Durch verminderte Reisetätigkeit werde die Sensibilität, verstärkt in Richtung Fernkonnektivität) zu denken, erhöht. Zudem sei die Bewertung inzwischen deutlich attraktiver als zuvor./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 11:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 11:25 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

