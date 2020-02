FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Investor Capital Group hat seinen Anteil an der Commerzbank aufgestockt. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung der Bank hervorgeht, hat die als langfristig orientiert geltende Capital Group ihren Anteil an der Bank per 24. Februar auf 4,82 von zuvor 2,93 Prozent erhöht.

The Capital Group war jüngst bei der Deutschen Bank eingestiegen, was der Aktie des Instituts deutlichen Auftrieb gab.

February 28, 2020

